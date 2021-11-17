Самыми популярными товарами в РФ на "День холостяка" стали смартфоны, телевизоры и роботы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Смартфоны, телевизоры и роботы-пылесосы стали самыми популярными покупками у россиян в "День холостяка" - во Всемирный день шопинга. Об этом сообщается в результатах исследования оператора фискальных данных OFD.ru по электронным чекам с 1 по 13 ноября 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в денежном выражении.

Согласно данным аналитики, в ТОП-10 самых продаваемых товаров по выручке в период с 1 по 13 ноября 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вошли смартфоны, которые побили абсолютный рекорд (+270% к прошлому году). Если проанализировать выручку 11 ноября этого года с прошлогодними данными, то смартфоны все также лидируют (+450% по сравнению с прошлым 11 ноября). Второе место по продажам заняли телевизоры (+45%), третье - роботы-пылесосы (+133%), четвертое - парфюмерная вода (+25%), на пятом - беспроводные наушники (+87%), на шестом - контактные линзы (+37,8%), на седьмом - беспроводные колонки (+46%), на восьмом - умные часы (+35), на девятом - фитнес-браслеты (+31%), на десятом - фены для волос (+133%).

Согласно анализируемым данным, с 1 по 13 ноября 2021 года выручка всех продаваемых товаров в интернете выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним периодом.

В новость была внесена правка (7:29 мск) - повтор с уточнением во втором предложении исследуемых периодов - данные 2021 года сравниваются с данными 2020 года.