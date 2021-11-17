ФАС предложила ряд способов стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива, что будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель, которые во вторник на бирже установили очередной рекорд. Это следует из сообщения пресс-службы ФАС.

"ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера", - отметили в службе.

Служба, в частности, предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентных пункта с 7,5 до 10%. "Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель", - отметили в ФАС.

Цена зимнего дизеля во вторник вновь обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. До этого по итогам торгов в прошлый четверг она пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, который представляет интересы сетей АЗС, говорил тогда ТАСС, что считает необходимым принять ряд мер, чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году. Особую обеспокоенность у союза вызывает ситуация с морозостойким дизельным топливом, поэтому РТС предложил запретить его экспорт, а также скорректировать параметры демпфирующего механизма и налогового маневра.

По его словам, разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже достигла 10 тыс. рублей за тонну. Президент РТС пояснял, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка.

Другие новые предложения ФАС

Антимонопольое ведомство также выступило и с рядом других новых инициатив по стабилизации рынка, в частности предложило существенную корректировку демпфирующего механизма рынка топлива, чтобы избежать риска волатильности на бензин и дизель в 2022 году.

ФАС предлагает не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году, как это было запланировано, а также сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера - с 20 до 10%. Все это поможет ослабить давление на розничные цены и снизить темпы роста стоимости топлива на бирже.

Также ведомство предлагает изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето/межсезонный период и зимний период - и установить для них соответствующие требования.

Федеральная антимонопольная служба также может инициировать проверки поставщиков топлива для пресечения оборота суррогатов, в том числе по зимнему дизельному топливу.

"По данным рынка нефтепродуктов, имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива. Также эта мера обеспечит актуализацию сведений о начислении акциза на дизель", - сообщили в ФАС.

Еще одной предложенной мерой ведомства является скорейшее принятие механизма, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива для регионов Дальнего Востока.

"По мнению антимонопольного ведомства, меры развития биржевой торговли и оптимизации логистики поставок нефтепродуктов восполнит недостающие мощности и даст возможность стабилизировать ценообразование на зимний вид дизтоплива", - добавили в ФАС.

Аркуша заметил ТАСС, что многие новые инициативы ФАС соответствуют ранее озвученным предложениям союза. "Но зимнего дизеля от этого не прибавится, а в его недостаточном предложении и заключается основная проблема", - подчернул он.

"При существующем алгоритме расчета процентного превышения цен на дизель относительно базовой цены увеличения больше 10% практически невозможно. Поэтому мы предлагали 5%", - добавил он.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.