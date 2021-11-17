Исследование: ожидания по зарплате у москвичей на 45% выше, чем у россиян в целом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москвичи ожидают зарплаты на 45% выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщается в среду в результатах исследования платформы по поиску работы hh.ru.

"Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва - местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России", - говорится в исследовании.

На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать в среднем 54 498 рублей - на 3% больше, чем по стране. На третьем месте - соискатели из Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 рублей, что на 13% меньше среднего по стране. Самые скромные зарплатные аппетиты у жителей Барнаула, в среднем они рассчитывают всего на 34 533 рубля, что на 34% меньше, чем ожидания по стране в целом.

"На столь высокую разницу в зарплатах у работников в Москве по сравнении с их коллегами по России в целом влияют сразу несколько факторов: во-первых, уровень цен на жилье, продукты питания, транспорт, досуг в столице несравнимо выше, чем в других регионах страны, во-вторых, столичный рынок труда традиционно характеризуется низкой безработицей во всех секторах экономики города, это вынуждает работодателей поддерживать высокий уровень зарплатного предложения, чтобы выглядеть привлекательно в борьбе за персонал", - прокомментировала результаты аналитики руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.