Австралия считает важным провести переговоры с КНР перед вступлением Пекина в ТТП

СИНГАПУР, 17 ноября. /ТАСС/. Австралии необходимо будет провести министерские переговоры с Китаем в рамках стремления Пекина присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Bloomberg находящийся в Сингапуре австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Дэн Теан.

"Нам необходимо сесть и поработать над проблемами доступа на рынки, и для этого потребуются переговоры в министерском формате", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о возможности вступления Пекина в ТТП. Он также указал, что "любому претенденту на участие в этой структуре необходим опыт соблюдения своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и действующих торговых соглашений".

Разногласия Австралии и Китая

Отношения двух стран начали ухудшаться с 2018 года, когда Австралия не допустила китайскую компанию Huawei к поставкам ее оборудования для создания в стране сети 5G, а в 2019 году Канберра раскритиковала власти КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Новой виток напряженности возник после призыва австралийских властей в апреле 2020 года к проведению международного расследования с целью установления причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя.

После заявлений австралийских чиновников, упрекавших Китай в сокрытии достоверных сведений об инфекции, Пекин ввел пошлины почти в 80% на ячмень и 107-212% на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил поставки говядины от четырех ведущих австралийских производителей. Канберра в ответ заявила о своей готовности обратиться с жалобой на торговые санкции Китая в ВТО.

Заявка Пекина

В сентябре этого года Китая подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), также известному как ТТП. Некоторые члены партнерства выразили сомнение в том, что Пекин сможет соответствовать всем критериям, необходимым для присоединения к партнерству.

Соглашение предусматривает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона (Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией). Первоначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 11 упомянутых выше государств и Соединенных Штатов. Однако Дональд Трамп, вступивший в должность американского президента в том году, объявил о выходе США из ТТП.

В итоге остальные 11 стран в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Договор вступил в силу 30 декабря 2018 года. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Порядка 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.