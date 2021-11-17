В "Автодоре" сообщили, что для трассы "Меридиан" могут использовать концессионный механизм

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства может быть использован для строительства скоростной платной трансконтинентальной автотрассы "Меридиан", которая соединит Европу и Китай, сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международной выставки и форума "Транспорт России".

Ранее планировалось, что "Меридиан" станет первой частной автотрассой в РФ.

"Она предполагалась как первая частная дорога без привлечения инвестиций. Но за это время действительно много чего изменилось. Скорее всего это все-таки частная концессионная инициатива, поскольку есть инициатор, который готов сегодня вложить до 50% внебюджетных средств. Потому что 100%-ный внебюджет уже этот объект не потянет", - сказал Петушенко.

Инициатором проекта является "Русская холдинговая компания", заказчиком выступит "Автодор".

По словам Петушенко, правительство РФ поручило "Автодору" совместно с инициатором проекта разработать технико-экономическое обоснование проекта, которое будет выполнено до середины 2022 года. "<...> уже в результате транспортного моделирования, в результате финансовой модели будет принято решение правительством РФ по целесообразности строительства этого объекта", - добавил он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России" сообщил журналистам, что по проекту трассы возобновлена активная работа. Создана рабочая группа, проводится технико-экономическое обоснование по этой дороге, расчет стоимости, а также определение источников финансирования.

О проекте

Скоростная платная трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый протяженный участок будет в Саратовской области. Ожидается, что она станет частью маршрута "Меридиан" протяженностью 8 445 км, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 000 км.

Планировалось, что строительство трассы завершится в 2024 году. Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 600 млрд рублей.