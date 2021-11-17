МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту, сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международного форума и выставки "Транспорт России".

"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты [...]. То, что прибрежный, - это точно", - заявил он.

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" рассматривает как горный, так и прибрежный вариант строительства новой скоростной трассы Джубга - Сочи.

По словам Петушенко, компания рассмотрела варианты трассировки дороги, и после доработки определенных моментов трассировка будет вынесена на утверждение правительства РФ.

"Мы некоторые коррективы внесли в техническое задание, сделаем небольшую геологию [...]. Очень емкий по цене этот объект, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету, потому что там за триллион (рублей) этот объект. [...] Там небольшое количество километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно", - подчеркнул глава госкомпании.

О проекте

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в конце сентября 2020 года поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, жаркая погода в регионе влияет на износ дорожного покрытия.