Поголовье крупного рогатого скота в Хабаровском крае увеличат на 3 тыс. голов

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Предприятия в Хабаровском крае увеличат поголовье крупного рогатого скота на 3 тыс. голов в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщила в среду начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности регионального Минсельхоза Юлия Жукова.

"Привлечение инвесторов и реализация инвестиционных проектов - важный фактор развития животноводства. В крае реализуются проекты строительства новых животноводческих комплексов в рамках инвестиционных проектов - ООО "Вектор" на 5,6 тыс. т молока и ООО "Грин-Агро" на 21,9 тыс. т в год. Результатом реализации проектов <...> станет увеличение поголовья к 2024 году более чем на 3 тыс. голов КРС", - сказала Жукова.

Она уточнила, что сегодня в крае поголовье крупного рогатого скота насчитывает свыше 14,7 тыс. голов, из них более 6 тыс. - коровы.

Как ранее сообщали в краевом Минсельхозе, Хабаровский край обеспечивает себя молоком на уровне 10%, общая потребность в молоке и молочных продуктах составляет 430 тыс. т в год. По молоку пока отмечается снижение производственных показателей на 10%, за 10 месяцев 2021 года в хозяйствах всех категорий произведут оценочно 19 тыс. т - это 90,5% к тому же периоду 2020 года и чуть более 84% от планового показателя. Показатели по производству мяса также снижены примерно на 10%.

Объемы выпуска молока и мяса сократились в том числе из-за выбытия сельхозживотных и скота по ветеринарным показаниям, на снижение продуктивности коров также повлияло то, что на предприятиях не соблюдался рацион кормления, сообщила ТАСС заместитель начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы - начальник отдела животноводства краевого Минсельхоза Елена Талалай.

Восстановление поголовья

Сейчас региональные власти проводят работу по восстановлению стада и его качественных, продуктивных свойств, возобновлена племенная работа. В крае поддерживают сельхозтоваропроизводителей, приобретающих племенных животных, есть субсидии на покупку коров, коз, овец, лошадей и оленей. В 2021 году для совершенствования пород крупного рогатого скота приобрели с господдержкой 320 голов, рассказала Талалай.

В последние годы активный интерес к развитию животноводства проявляют фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. С 2012 года гранты предоставили 200 крестьянским фермерским хозяйствам. "Как результат, объем производства молока в этих хозяйствах за три года увеличился вдвое, а поголовье коров в 1,2 раза", - сказала собеседница агентства. В 2021 году грант на создание фермы получили четыре начинающих предпринимателя, на развитие семейных ферм и молочных ферм заявили шесть проектов, уже предоставили поддержку на развитие одной семейной фермы, а конкурс по развитию молочного животноводства состоится в ближайшее время.

"Если говорить о мясном животноводстве, в крае действует крупная сельскохозяйственная организация по разведению КРС породы Герефорд с численностью поголовья 1300 голов. В прошлом году этой организацией при помощи государственной поддержки приобретено 200 голов племенных нетелей мясной породы", - добавила Талалай. Мясное животноводство развито и среди фермерских хозяйств. Министерство оказывает поддержку фермерам, которые занимаются или решили заняться разведением животных мясного направления. К примеру, в 2020 году фермер из Вяземского района за счет господдержки ввез поголовье породы Абердин-ангусская.

Для возобновления племенной работы в крае работает организация "Хабаровскплемсервис", которая в том числе обеспечивает сельхозпроизводителей племенным материалом, а также проводит анализ качества молока, оказывает консультативную и практическую помощь.