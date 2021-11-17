Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку за восемь месяцев вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Африки в январе-августе 2021 года увеличился на 51,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,34 млрд. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня Москва занимает первое место среди регионов России по объему поставок несырьевой неэнергетической продукции на африканский континент и интерес к столичным товарам постоянно расслтет. За восемь месяцев этого года экспорт в страны Африки вырос более чем в половину по сравнению с прошлым годом и достиг $1,34 млрд. В основном наши предприятия экспортировали промышленную продукцию: радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы, а также фильтровальное оборудование. Для столицы африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом и по перспективам сопоставим с Азией", - отметил заместитель мэра.

Он добавил, что в первую пятерку главных стран-импортеров продукции столичных компаний в Африке входят Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис.

Также в центре поддержки экспорта "Моспром" отметили, что по всем категориям товаров, которые закупаются у Москвы, наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом.

"Если говорить о продукции агропромышленного комплекса, на которую приходится около 10% экспорта, то здесь перспективными товарами для увеличения объёмов московского экспорта в Африку являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и корма для животных. Так, например, в 2021 году Москва возобновила поставки мяса и субпродуктов птицы в Бенин и начала экспортировать мороженое в Нигерию", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как сообщили в пресс-службе экономического комплекса столицы, специалисты "Моспрома" помогают столичным компаниям в выходе на африканский рынок. Так, с 15 по 21 ноября 2021 года центр организует коллективный стенд московских компаний на международной многоотраслевой выставке в южноафриканском Дурбане INTRA AFRICAN TRADE FAIR-2021. В ней примут участие 7 московских компаний, среди которых как промышленные экспортеры, так и производители пищевой продукции. Кроме того, специалистами центра в этом году, помимо участия в выставке в ЮАР, был организован телемост "Москва-Африка" и бизнес-миссия в Нигерию для промышленных производителей.