ВТБ повысил ставки по вкладам

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ со среды повысил ставки по вкладам, рост составляет до 1,25 процентного пункта, максимальная доходность выросла до 9%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ с 17 ноября повышает процентные ставки по вкладам для розничных клиентов. Рост составит до 1,25 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 9% годовых с учетом опции "Сбережения", - отмечается в сообщении.

Последовательное повышение ключевой ставки ЦБ и соразмерный рост доходности банковских вкладов во втором полугодии возвращают интерес населения к классическим депозитным продуктам: только за третий квартал их портфель в ВТБ вырос на 11%, до 2,1 трлн рублей, указал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.