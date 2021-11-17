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Сбербанк предоставит кредит на $800 млн на строительство АЭС "Аккую" в Турции

Сбербанк предоставит кредит на $800 млн на строительство АЭС "Аккую" в Турции - банк.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году достигнет $3 млрд
По итогам 2020 года товарооборот составил $2,671 млрд
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