Трутнев: инвестквоты на вылов рыбы в России позволили создать 2,5 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Первый этап реализации системы инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов в России позволил построить 11 рыбоперерабатывающих заводов и создать 2,5 тыс. рабочих мест. Об этом в среду заявил на совещании по расширению механизма инвестквот вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"В соответствии с поручением президента в 2017 году создан механизм инвестиционных квот. В рамках его реализации уже построено 11 рыбоперерабатывающих заводов, создано 2,5 тыс. рабочих мест. В 2020 году инвестиции в рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока достигли 36 млрд рублей. Это в пять раз выше, чем в 2015 году. Началось возрождение отечественного судостроения", - сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что благодаря механизму заключены контракты по строительству 30 рыбопромысловых судов и 35 судов-краболовов на общую сумму около 150 млрд рублей.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, общий объем заявленных инвестиций по механизму инвестиционных квот достиг 215 млрд рублей, из которых около 190 млрд рублей вложат в строительство флота.

"В 2019-2021 годах состоялись аукционы по продаже права на добычу крабов с инвестиционными обязательствами. В качестве инвестиционных обязательств запланирована постройка 41 краболовного судна, два судна уже построены и переданы заказчикам. В соответствии с принятыми инвесторами обязательствами, реализация последних объектов должна завершиться в 2024-2025 годах", - добавил Шестаков.