Банк России сменит главу департамента статистики

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Директор департамента статистики Банка России Екатерина Прокунина с 30 декабря 2021 года покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы департамента станет замдиректора департамента Галина Васильева, сообщает пресс-служба Банка России.

"Директор департамента статистики Банка России Прокунина Екатерина Вячеславна 30 декабря 2021 года прекращает работу в Банке России в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя департамента статистики Банка России с 31 декабря 2021 года назначена заместитель директора департамента Васильева Галина Геннадиевна", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, Екатерина Прокунина пришла в ЦБ в середине 90-х годов. "Организация современной системы статистических данных в сфере финансов, улучшение их качества и международной сопоставимости, использование потенциала новых источников данных, предоставление пользователям новых возможностей для анализа публикуемых данных - все это во многом заслуга Екатерины Вячеславны и департамента, который она возглавляла", - подчеркнула Юдаева, чьи слова цитирует пресс-служба регулятора.