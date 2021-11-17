"Биннофарм групп" и Sartorius договорились развивать производство вакцин от COVID-19

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" и немецкая компания Sartorius подписали соглашение о совместном развитии производства биотехнологических препаратов и вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба "Биннофарм групп".

"Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") и один из ведущих мировых производителей оборудования для биофармацевтической промышленности немецкая компания Sartorius подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется реализовывать проекты по организации производства биотехнологических препаратов, в том числе вакцин от COVID-19", - говорится в сообщении.

Sartorius стала технологическим партнером "Биннофарм групп" два года назад. Компании начали совместно разрабатывать платформу, на которой можно производить любые продукты на базе аденовируса, в том числе вакцину "Спутник V", напомнил генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов. Созданная технологическая платформа для производства векторных препаратов универсальна и поэтому обладает большим потенциалом по трансферту, в том числе в зарубежные страны, отметила генеральный директор Sartorius в России Ирина Волкова. Компания намерена развивать партнерство с "Биннофарм групп" не только в области биотехнологий, но и в других перспективных направлениях, таких как генная терапия, клеточные препараты, продукты на основе вирусных векторов.

Активное сотрудничество "Биннофарм групп" и Sartorius началось в 2019 году в рамках проекта по масштабированию производства вакцины "Спутник V". Тогда только две компании в мире - Sartorius и General Electric Healthcare - выпускали оборудование для производства векторных вакцин. Благодаря партнерству с Sartorius "Биннофарм групп" смогла запустить промышленное производство вакцины в рекордные на тот момент сроки - за четыре месяца.

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".