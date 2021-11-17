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Половину предназначенных для Сахалина грузов отправили из Приморья в островной регион

Во Владивостоке остается еще 1 043 контейнеров

ТАСС, 17 ноября. Почти 1 100 контейнеров, задерживающихся в портах Приморья, отправлено на Сахалин за первую половину ноября, еще 1 043 остается во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В морских портах Приморского края с назначением на Сахалин остается 1 073 двадцатифутовых контейнера. На 1 ноября объем груза составлял 2 121 контейнер. Этого удалось добиться благодаря ряду мер, инициированных правительством Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Речь идет об организации дополнительных рейсов. Кроме того, перевозчики выделили места в среднем под 50 контейнеров на каждом судне для грузов, завозимых автомобильным транспортом. В сентябре и октябре такие грузы практически не принимались на суда из-за отсутствия организованного завоза. Также с 12 ноября Корсаковский порт работает в круглосуточном режиме, смен стало вдвое больше. "Положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон", - приводятся в сообщении слова и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская областьДальний Восток
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