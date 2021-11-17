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"Роснефть" приобрела 37,5% в немецком НПЗ PCK у Shell

Как отметил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, увеличение доли свидетельствует о том, что "немецкий рынок имеет стратегическое значение для "Роснефти"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, в результате чего доля российской компании в предприятии возрастет с 54,17% до 91,67%, следует из сообщения "Роснефти".

Как отметил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, увеличение доли в НПЗ PCK свидетельствует о том, что "немецкий рынок имеет стратегическое значение для "Роснефти". Компания гарантирует своевременные и бесперебойные поставки сырья, проводит модернизацию ключевых установок НПЗ, заключил он.

Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующими органами.

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РоссияСечин, Игорь Иванович
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