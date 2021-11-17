Смета на тракт водоподачи на востоке Крыма получила положительное заключение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение после повторного рассмотрения сметной документации на проектирование и строительство тракта водоподачи в восточной части Крыма. Об этом в среду сообщается на сайте учреждения.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно сметную документацию на этап проектирования и строительства тракта водоподачи, который пройдет от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Строительство системы водоподачи в восточной части полуострова ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Застройщиком является "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым". Завершить работы планируют в 2023 году. Общая протяженность трассы водоснабжения на первом этапе составляет 65 км, на втором - 153,5 км.

Отмечается, что проект предусматривает строительство участка водовода, который пройдет от насосной станции в селе Владиславовка под Феодосией до площадки станции очистки воды в Керчи. Длина проектируемого отрезка трассы - около 93,5 км. При реализации проекта также планируется построить две насосные станции и подъездные дороги.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.