Более 640 тыс. россиян проголосовали за появление 4G в регионах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 640 тысяч россиян проголосовали за появление 4G в малых населенных пунктах, которые первыми будут подключены к интернету в следующем году. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Завершилось голосование за появление 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в следующем году. На портале госуслуг проголосовали более 630 тысяч человек, еще порядка 13 тыс. голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение", - отмечается в сообщении.

Активнее всего голосовали в пользу таких малых населенных пунктов в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарии, а также в Кемеровской и Челябинской областях.

В Минцифры добавили, что перечень населенных пунктов, в которые проведут интернет, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Активность граждан, голосовавших за более крупные населенные пункты, позволит определить территории, на которых требуется провести аудит качества связи.

В конце декабря на портале госуслуг будет опубликован перечень населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.

Ранее в Минцифры сообщали, что россияне до 15 ноября смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету в 2022 году.