Эксперт: переработчики масличных в РФ работают на минимальных запасах продукции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Переработчики масличных культур в России работают на минимальных запасах продукции, которых хватает на одну-две недели, в то время как обычно их запасы составляют три-четыре месяца. Об этом сообщил исполнительный директор ГК "Эфко" Сергей Иванов в ходе "Аграрного форума России", организованного газетой "Ведомости".

"Все масличные переработчики работают на очень низких запасах, недельных или двухнедельных", - сказал он.

Эксперт пояснил, что это связано с введением экспортных пошлин на эти культуры. "Мы ведь экспортоориентированная страна в балансе растительных масел. И может случиться такой сезон, когда некуда будет продавать и некому будет продавать эти запасы. Все возможно", - сказал Иванов.

При этом он подчеркнул, что нынешний сезон для производителей масличных культур не похож на предыдущие. "Объемы производства масла пока не падают, но в это время всегда на 3-4 месяца обеспечены сырьем, а сейчас пока скромно", - заключил глава "Эфко".

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).