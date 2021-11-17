В Чечне началась электрификация возрождаемого горного Галанчожского района

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Работе по электрификации начались в возрождаемом горном Галанчожском районе, который считается историческим для чеченцев. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы бросили огромные силы и средства на возрождение и процветание высокогорного Галанчожского района. Разумеется, одна из первоочередных задач - электрификация муниципального образования. Мы дали старт работам по строительству новых трансформаторов и подстанции, прокладке линий электропередачи", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, для первоначальной электрификации района по временной схеме будут использоваться ячейка и трансформатор мощностью 2,5 МВт на подстанции 35/10 кВ "Ачхой-Мартан". "Планируется строительство новой подстанции 110 кВ и воздушной линии 110 кВ для обеспечения электричеством семи населенных пунктов (Цечу-Ахке, Док-Бух, Ялхарой, Хайбах, Чармахой, Галанчож, Акки). Также в районе предусматривается строительство трех трансформаторных подстанций", - добавил глава Чечни.

Галанчожский район, распложенный в центре республики, был одним из крупнейших до депортации 1944 года, в него входило до 140 сел, на юге он граничит с Грузией. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского, Итум-Калинского районов.

После реабилитации чеченскому населению было запрещено селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. По преданию, оттуда ведут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ. Там находится много исторических памятников: старинные башни, развалины замков, склепы и озеро Галанчож.

В 2012 году по инициативе Кадырова район был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. В районе уже построено и реконструировано 230 км дорог, восстановленные некоторые родовые башни.