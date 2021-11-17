Хуснуллин надеется на рекордные объемы ввода жилья в России в 2021 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья в 2021 году может стать максимальным за историю Российской Федерации. Такое мнение высказал в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом, в прошлом году мы план перевыполнили. А в этом году мы настроены ввести самые большие объемы жилья за всю историю России", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что пандемия тяжело сказалась на отрасли, ряд регионов РФ останавливали стройку, однако меры господдержки помогли строителям. По его словам, строительство жилья - в основном частные инвестиции. "То есть это самый выгодный с точки зрения минимальных вложений государства максимально большой экономический эффект для страны и для людей", - добавил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года. Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.