Исследование: скорость мобильного интернета в РФ в ноябре снизилась впервые за 10 лет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средняя скорость мобильного интернета в РФ впервые с момента запуска сетей LTE в России снизилась до 21,7 Мб/сек в ноябре 2021 года по сравнению с 24,3 Мб/сек годом ранее, следует из исследования агентства TelecomDaily.

"TelecomDaily впервые зафиксировало небольшое снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE - с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Так, в ноябре 2020 года, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 24,3 Мб/сек, в ноябре 2021 года данный показатель снизился до 21,7 Мб/ сек", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов, снижение скорости мобильного интернета связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети. Объем трафика в мобильных сетях со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года вырос на 30%, за два года - более чем на 110%.

Лидером по скорости мобильного интернета в ноябре назван "Мегафон" с 33,7 Мб/сек. Второе место занял МТС со скоростью 19,6 Мб/сек, третье - "Вымпелком" (19,0 Мб/сек), четвертое - Tele2 с 14,6 Мб/сек.

"Мы видим, что бурный рост скоростей, который сети демонстрировали все последнее десятилетие, сменяется динамикой на понижение. Пока это не представляет угрозу для комфорта абонентов, так как и этих ресурсов более чем достаточно для работы даже с самыми "тяжелыми" сервисами. Однако для развития сотовой связи в РФ - это тревожный сигнал. Операторские компании столкнулись с многочисленными тормозящими факторами, к которым относятся и дополнительные ограничения со стороны регулятора, и объективно сложная экономическая ситуация. В этих условиях перспективы разворачивания 5G выглядят туманными, так как дальнейшая оптимизация LTE-сетей имеет свои границы", - приводятся в исследовании слова главы TelecomDaily Дениса Кускова.

Об исследовании

Результаты исследования включают обезличенные данные, полученные в течение октября 2021 года более чем в 30 крупнейших городах России на основании десятков тысяч замеров с помощью приложения TelecomDaily "Мегабитус". Один и тот же абонент мог запускать "Мегабитус" на телефоне, находясь дома, в офисе, в магазине, на даче.

Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, средняя), а также по другим параметрам, описанным ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, коэффициент неуспешных передач и т.д.). Зафиксирована скорость для более чем 20 сотовых сетей, однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн"), Tele2.