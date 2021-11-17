Более 8 тыс. га заброшенных сельхозземель в Удмуртии вернули в оборот с начала года

ТАСС, 17 ноября. Сельхозпредприятия Удмуртии вернули в хозяйственный оборот более 8,7 тыс. га заброшенных земель, что почти вдвое выше запланированого показателя, сообщается в среду на сайте республиканского правительства.

"С начала 2021 года сельхозпредприятия Удмуртии вернули в хозяйственный оборот 8 706,5 га заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. Согласно производственным планам, в 2021 году аграрии республики намеревались вернуть в сельхозоборот 4,5 тыс. га пустующих земель - отраслевой целевой показатель по состоянию на 1 ноября выполнен на 193%", - говорится в сообщении.

Больше всего площадей введено в оборот в Сарапульском районе - 3,3 тыс. га, что в три раза больше запланированного показателя. Еще 792 га восстановлено в Кезском районе и 584 га - в Глазовском районе. На эти цели было выделено 44 млн рублей субсидий.

Также сельхозземли вводятся в правовой оборот. Так, за последние два года на кадастровый учет поставлены земельные участки общей площадью 69,6 тыс. га, в том числе в 2021 году - 26 тыс. га. Минсельхоз Удмуртии выделил на эти мероприятия более 13 млн руб.