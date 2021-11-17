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В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают это решение политизированным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Энергетический кризис в Европе и реализация проекта "Северный поток - 2" не зависят друг от друга. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора "Северного потока-2" не политизировано, уверены в Кремле.

"Абсолютно, нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", - заявил он.

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