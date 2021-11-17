ЦБ сохраняет прогноз о рекордной прибыли банков в 2021 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России сохраняет прогноз по рекордной прибыли банковского сектора в 2021 году - на уровне 2,5 трлн рублей. Об этом заявил на банковском форуме глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"По прибыли за девять месяцев - 1,9 трлн [рублей]. По году будет, очевидно, уже рекордная - порядка 2,5 трлн [рублей]", - сказал Данилов.

За январь - сентябрь этого года российские банки получили чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше результатов аналогичного периода прошлого года. При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей). Снижение, по данным ЦБ, связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки. Согласно прогнозам регулятора, по итогам года прибыль банковского сектора будет в районе 2,5 трлн рублей.