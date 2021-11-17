Песков: тема QR-кодов на транспорте не была ключевой в беседе Путина и главы "Аэрофлота"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тема QR-кодов на транспорте упоминалась на встрече во вторник президента РФ Владимира Путина с главой "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым, но не была основной. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

"Что касается QR-кодов, конечно, они упоминались [на встрече Путина с главой "Аэрофлота"], но главным образом это предмет проработки в рамках прохождения [в Госдуме правительственных] законопроектов", - сказал представитель Кремля. "Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что в беседе Путина с главой "Аэрофлота" речь шла прежде всего об основных показателях работы компании в непростой период пандемии и перспективах выхода авиаперевозчика из этой общей кризисной ситуации, а также о планах по развитию деятельности "Аэрофлота".

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).