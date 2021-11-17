В Поморье предложили создать кластер по производству "зеленого" водорода мощностью 1 млн т

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Архангельской области предложили создать кластер по производству "зеленого" водорода с использованием электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках энергии - Мезенской приливной электростанции и ветроэлектростанции. Объем производства может составить минимум 1 млн т "зеленого" водорода в год, сообщил в среду заместитель председателя правительства Архангельской области - министр экономического развития, промышленности и науки области Виктор Иконников.

"Предлагаемый нами проект заключается в создании кластера по производству "зеленого" водорода с использованием электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках энергии - Мезенской приливной электростанции и ветроэлектростации, с объемом производства минимум 1 млн т "зеленого" водорода в год", - сказал Иконников на выездном заседании президиума РАН и президиума Уральского отделения РАН в Архангельске.

По его словам, в состав кластера должны входить научные организации, центры инженерно-технологических компетенций, потому что именно они образуют его научно-технологическую инфраструктуру. Проект включен в "Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака России", разработанный Минпромторгом. Интерес к проекту уже проявляют российские и зарубежные производители оборудования для выработки электроэнергии и электролизеров. При этом уже сейчас возникли вопросы относительно длительности стройки, до 20 лет, и ее высокой стоимости. Также не решена проблема неравномерности выработки электроэнергии на приливной электростанции, связанная с непостоянством приливов. Пока нет оценки воздействия на окружающую среду.

Мезенский залив Белого моря уникален, имеет большую высоту приливов, достигающую почти 10 м. "Это одно из немногих мест в мире, которое позволяет организовать работу приливной электростанции, энергетический потенциал залива оценивается в 19 ГВт. Кроме того, параметры ветровой нагрузки на побережье Мезенского залива [5-7 м/с] позволяют организовать эффективную работу ветроэлектростанции", - отметил Иконников.

Проект по созданию приливной электростанции в Мезенском заливе не новый, он уже прорабатывался. В 1990-х годах по заданию РАО "ЕЭС России" изучались условия организации приливных и ветровых электростанций на территории региона. Мезенский залив находится недалеко от областного центра по морю и автодороге. Каменка ранее была крупным морским портом для перевалки лесных грузов, связь с областным центром - по автодороге. Прорабатывались проекты строительства железной дороги. У местных машиностроителей есть опыт изготовления оборудования для приливных электростанций. В 2004 году "Севмаш" изготовил гидроагрегат для экспериментальной Кислогубской приливной электростанции, сообщил зампред правительства области.