Хуснуллин: строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока ограничится входами в города

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ограничится пока входами в города из-за отсутствия ресурсов для всего проекта целиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас сейчас очень много принято проектов в транспортном строительстве, поэтому денег на все не хватает. Мы договорились, что ВСМ состоит из двух блоков. Это въезды-выезды в Санкт-Петербурге и Москве, их надо делать независимо ни от чего", - отметил он. По словам вице-премьера, уже строится вход в Москву (Крюково - Москва), также будет начато строительство входа в Санкт-Петербург (Обухово - Санкт-Петербург). "Они работают, например, на пригородное железнодорожное сообщение", - подчеркнул Хуснулллин.

Строительство же основного хода магистрали пока под вопросом. "Соединять дальше будем, если будут возможности финансовые, воля и политическое решение. Мы не останавливаем эту работу совсем, мы ее просто разделяем на этапы и двигаемся поэтапно", - пояснил вице-премьер.

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование проекта ВСМ не предусматривалось, но сам проект планировалось завершить к 2027 году. В РЖД ранее отмечали, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство - в 2027 году.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял журналистам, что проект строительства ВСМ может быть реализован на заемные средства, так как коммерчески окупаем. Минэкономразвития РФ предлагало "особую" схему финансирования. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей.