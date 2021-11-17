Госдума приняла закон об электронном документообороте в сфере труда

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений.

Документ был внесен в нижнюю палату депутатами фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым, Михаилом Тарасенко и сенаторами-единороссами Николаем Журавлевым, Инной Святенко, Ириной Рукавишниковой.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства". По словам авторов инициативы, с принятием законопроекта соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предоставление возможности ведения электронного документооборота, считают разработчики, повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. "Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Принятие законопроекта позволит [работникам] оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему", - отмечается в сопроводительных материалах.

Электронные документы

Требования об электронном документообороте будет применяться только в отношении документов, "оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ", отмечается в сопроводительной записке. О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые вправе отказаться, поясняют авторы.

"Законопроект не устанавливает новые обязательные требования. <…> Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно", - указывают разработчики.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие изменений в Трудовой кодекс упростит жизнь работникам и работодателям, сэкономит их время и силы. "Для тех, кто работает удаленно, в других субъектах, не будет необходимости оформлять дополнительные командировки", - указал он.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее было принято решение о постепенной замене бумажных трудовых книжек электронными. "Кроме того, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс о дистанционной работе и поправки в отраслевой закон о создании единой цифровой платформы в сфере занятости", - добавил Володин.