Цена газа в Европе превысила €100 за МВт·ч впервые с 14 октября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на биржевых торгах в среду поднялась выше отметки в €100 за МВт·ч впервые с 14 октября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $1 190 за 1 тыс. куб. м, или €101,75 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня превышает 7%.

Накануне газ в ходе торгов дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии. Кроме того, вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по Ямал - Европе через Польшу на среду, 17 ноября.

Как ранее сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор), сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".