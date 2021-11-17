В Картофельном союзе заявили, что инвестиции в отрасль будут выгодны в течение трех лет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в картофельную отрасль будут выгодны в течение двух-трех лет, в том числе в связи с поддержкой государства в этом секторе. Такую точку зрения в ходе "Аграрного форума России", организованного газетой "Ведомости", высказал председатель российского Картофельного союза Сергей Лупехин.

"Что касается картофеля, мне кажется, это достаточно интересная тема для всех будущих инвесторов, которые хотели бы что-то заработать. Но это будет продолжаться недолго, два-три года. Кто успеет войти в этот бизнес, тот заработает, кто не успеет, тот выйдет из него", - сказал он.

По его словам, в этом году все картофелеводы радуются произошедшему росту цен в отрасли. "В текущем году опять же произошел резкий всплеск - здесь уже не причины не только связаны с климатом, но то, что была поздняя посевная, что проблемная уборочная", - пояснил Лупехин.

По его словам, если в структуре производства картофеля в конце 1990-х - начале 2000-х годов личные подсобные хозяйства (ЛПХ) занимали доминирующее положение и там выращивалось 80% картофеля, что составляло 32 млн тонн, то в 2020 году структура изменилась. "В 2020 году было 12,7 млн т картофеля в ЛПХ, то есть за 20 лет на 20 млн т произошло уменьшение, по одному миллиону в год", - отметил Лупехин.

Он добавил, что крупные компании и мелкие производители активно идут в сегмент переработки. "С рынка картофеля его начали отжимать на рынок переработки, и предложение уменьшишось, а те, кто в ЛПХ не выращивают, пошли в магазины, и это тоже увеличило спрос, а предложение стало меньше. Вот эти три фактора плюс климат вызвали резкий всплеск цены", - заключил он.

Кроме того, по его словам, в 2022 году Минсельхоз планирует оказывать поддержку развитию картофелеводства. "Это связано с расширением картофельного бизнеса - и в хранение, и в мелиорацию, может быть, будет даже мотивация на введение новых площадей. И этому сейчас уделяется очень большое внимание", - заключил Лупехин.