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ЦБ отменит лимиты по выпуску депозитарных расписок на акции российских эмитентов

Новые правила вступят в силу с 28 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России принял решение отменить лимиты по выпуску депозитарных расписок на акции российских эмитентов, соответствующее указание регулятора зарегистрировано Министерством юстиции. Новые правила вступят в силу с 28 ноября, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Банк России снял ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Соответствующее указание зарегистрировано Минюстом России", - отмечается в сообщении.

До настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций, уточнили в ЦБ.

"Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке. Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо", - пояснили в пресс-службе.

Снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании выходить на публичные рынки долевого капитала, считают в регуляторе.

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