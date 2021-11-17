Около 100 компаний из Аргентины приняли участие в семинаре по сотрудничеству с Хайнанем

ХАЙКОУ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Аргентины совместно с Агентством по продвижению инвестиций и международной торговли этой южноамериканской страны, а также китайским банком ICBC ("Ай-си-би-си") организовали специальный курс для представителей бизнеса о политике создания свободного порта в провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, в мероприятии приняли участие 96 аргентинских компаний, занимающихся поставками говядины, молочной и пищевой продукции, автозапчастей, машиностроением и другими товарами. В ходе этой программы представители Управления международного развития Хайнаня ознакомили представителей бизнеса с экономическими преференциями региона.

В своей речи министр производственного развития Аргентины Матиас Кульфас отметил, что экономики Китая и Аргентины обладают высокой степенью взаимодополняемости, а растущий китайский рынок открывает большие перспективы для поставок на экспорт. Он также подчеркнул, что перспективы роста китайской экономики предоставляют широкие возможности для аргентинского малого и среднего бизнеса в сфере поставок товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Свободный порт Хайнань предоставляет новые возможности для попадания мировых товаров на рынок Китая. Аргентинские компании должны активно задействовать этот потенциал для сотрудничества и диверсифицировать торговлю и экспортные рынки", - приводит газета слова представителя аргентинского Агентства по продвижению инвестиций и международной торговли. Отмечается, что после окончания семинара множество аргентинских компаний заявили о своей заинтересованности в развитии сотрудничества с китайскими партнерами на Хайнане.

Семинар проходил в рамках программы под названием "Сопряжение аргентинского среднего и малого бизнеса с китайскими городами". В ней принимают участие китайские провинции Хайнань, Чжэцзян Цзянсу и город центрального подчинения Чунцин.