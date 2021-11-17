ЦБ допустил смягчение первоначальной концепции регулирования экосистем

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России допускает некоторое смягчение первоначальной концепции регулирования экосистем, говорится в презентации главы департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова, подготовленной к банковскому форму.

"Возможно некоторое смягчение первоначальной концепции по ряду параметров", - говорится в презентации.

В частности, возможно облегчение подходов в части сделок долевого участия с низким потенциалом регулирования, а также исключение банков с базовой лицензией из периметра нового регулирования. Опубликовать новую версию доклада планируется в ближайшее время.

Ранее Данилов заявлял, что не исключает "перенастройку" некоторых предложений, которые были озвучены регулятором ранее.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы", в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.