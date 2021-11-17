Азербайджан в октябре перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ, 17 ноября. /ТАСС/. Азербайджан в октябре 2021 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 585,9 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на октябрь предусматривалась в объеме 640 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 78 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в октябре перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, вместе с конденсатом суточная добыча в октябре составила 704,4 тыс. баррелей (доля конденсата - 118,5 тыс. баррелей в сутки).

Согласно условиям сделки ОПЕК+, квота Азербайджана в ноябре установлена на уровне 647 тыс. баррелей в сутки, в декабре - 654 тыс. баррелей.