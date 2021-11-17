Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь пострадавшим дальневосточным аграриям

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит около 1,4 млрд рублей на помощь дальневосточным аграриям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в текущем году. Об этом на заседании кабинета министров в среду сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Мы уже оказывали поддержку жителям, которые потеряли свои дома и имущество, а также направили средства на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами. Сегодня примем решение и о компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителям", - сказал премьер-министр. Он уточнил, что "правительство направит на эти цели почти 1 млрд 400 млн рублей, из них свыше 1 млрд рублей поступит Амурской области".

Мишустин напомнил, что именно в Амурской области "был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре, имуществу". "Также средства получат Якутия и Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края", - перечислил глава правительства.

По его словам, "это позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и 3 тыс. местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства". "За счет выделяемых средств пострадавшие сельхозпроизводители смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам", - отметил Мишустин.

"Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению", - предупредил премьер. Он поручил Минсельхозу "взять этот вопрос на контроль".