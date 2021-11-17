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В России запустят эксперимент по переводу микропредприятий на новый налоговый режим

О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Калужская область и Татарстан

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские власти запускают эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

"Сегодня также мы рассмотрим три законопроекта, направленные на развитие микропредприятий. По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим - автоматизированную упрощенную систему налогообложения", - сказал он.

О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Калужская область и Татарстан. Он продлится около шести лет.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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