Минвостокразвития сформирует пакет мер для поддержки туризма на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сформирует пакет мер поддержки инвесторов в сфере туризма и рекреации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом журналистам в среду заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Туризм, рекреация, они не реализуются при тех мерах поддержки, которые мы оказываем производственным проектам. Производственные проекты все-таки гораздо более окупаемые, гораздо более эффективные. Нам нужен отдельный набор больших льгот по отношению к туризму, к рекреации, мы об этом уже говорили на [Восточном экономическом] форуме, докладывали, а сейчас это надо просто сделать. Алексей Олегович (Чекунков, глава Минвостокразвития - прим. ТАСС) <…> сказал, что к началу следующей недели такой пакет он уже упакует", - сказал Трутнев по итогам совещания во Владивостоке.

В частности, по словам вице-премьера, в дополнительных преференциях нуждаются инвесторы, которые намерены создать зоны отдыха и развлечений на острове Русский во Владивостоке.

"Мы будем вести работу по поддержке всех проектов, которые сегодня заявлены, и, если они будут реализованы, у нас получается такой достаточно широкий набор и научно-технологических центров, и центров отдыха и развлечений для граждан, для туристов", - подчеркнул полпред.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за пять лет работы режимов в ДФО введены в эксплуатацию более 400 новых предприятий, реализуются более 2,6 тыс. новых проектов на 6,3 трлн рублей, создано более 82 тыс. рабочих мест.