Мишустин поручил контролировать запас топлива в регионах для бесперебойной работы ЖКХ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение контролировать запас топлива в регионах, чтобы обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергетической инфраструктуры.

"Необходимо, чтобы во всех регионах был сформирован запас топлива. Прошу вас взять этот вопрос под личный контроль", - сказал он, обращаясь к участникам заседания правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что Россия - "большая страна и есть территории, где бывают сильные морозы". "Важно обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, не допускать аварий. А если такие ситуации все же происходят, то оперативно реагировать", - добавил он.