Власти Карелии предложили увеличить поддержку для частных собственников объектов культуры

ТАСС, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Карелия, где расположено множество объектов деревянного зодчества, требующих реставрации, предлагают увеличить поддержку для частных собственников, в чьем владении находятся объекты культурного наследия. Об этом сообщил в среду журналистам министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен.

"Мы будем завершать реставрацию дома горного начальника, проекты по реставрации деревянного зодчества, которых большинство на территории Карелии. Необходимо расширение поддержки частных собственников, которые владеют объектами культурного наследия, которые у них находятся. Эта система требует доработки и своего решения", - сказал Лесонен.

Он также добавил, что в РФ нужно выстроить "глобальную систему по поддержке креативных индустрий". "Нацпроект ["Культура"] идет свои чередом. <..> Единственное, у нас страдает посещаемость наших организаций, приходится переходить на инновационные, нестандартные формы обслуживания населения. Не всегда дистанционное обслуживание решает эту проблему. Но тем не менее, этот вопрос решается, но это добавляет сложности в достижение большой цели", - пояснил Лесонен.