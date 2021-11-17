В ВШЭ представили "экологическую" концепцию антимонопольного регулирования экосистем

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) представила концепцию антимонопольного регулирования с учетом роли экосистем в мировой экономике: эксперты предлагают учитывать сходство цифровых и природных экосистем. Концепция была презентована в среду на проходящей в Китае Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, сообщил Международный центр конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ.

"Холистический подход к анализу и регулированию экосистем, который предлагает развивать центр, основан на использовании аналогий между природными и цифровыми экосистемами и поиске регуляторных решений, основанных на экологическом подходе к конкуренции. Подобную задачу уже поставили перед собой и успешно решили бизнесы - организаторы экосистем", - говорится в сообщении. Новую концепцию назвали "экоантитраст". Ее разработку ВШЭ ведет совместно с Международным институтом прикладного системного анализа.

О концепции

Экосистемы, предложившие потребителю "одно окно" для получения товаров и услуг из разных отраслей, уже перетянули на себя значительную долю экономической активности: по данным McKinsey, в 2025 году через них будет проходить до 30% мировых объемов выручки. Борьба регуляторов с проблемами роста власти цифровых гигантов носит пока фрагментарный характер и базируется на подходах индустриальной эпохи, которые столкнулись с экосистемами как новым экономическим и социальным явлением цифровой эпохи, отмечает Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

"Здесь мы можем поучиться у Китая традиционному подходу к лечению человеческого организма: в нем тело рассматривается как сложная система взаимодействия взаимосвязанных элементов в их динамическом взаимодействии, которое рассматривается через призму матрицы пяти ключевых элементов или состояний. Современное конкурентное право нуждается в комплексной методике оценки того, как работают экосистемы, как они конкурируют друг с другом, как устроена конкуренция внутри экосистем, какие есть возможности для их балансировки без разрушения", - приводятся в сообщении слова Иванова.

Он отмечает, что страны БРИКС могут сыграть важную роль в формировании нового подхода. "Это хорошо вписывается в культурные традиции наших стран, а главное - может стать реально востребованным и эффективным решением проблем растущей разбалансировки все более расширяющихся и усложняющихся цифровых экосистем во всем мире, по сути, новым стандартом антимонопольного регулирования цифровой экономики", - считает Иванов.