"Газпром нефть" нарастила производство зимнего дизеля за девять месяцев на 9,2%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" на собственных НПЗ в Москве и Омске увеличила производство зимнего дизельного топлива в январе - сентябре 2021 года на 9,2%. В целом выпуск бензина вырос на 6,5%, до 5,53 млн т, дизеля - на 1%, до 6,95 млн т, говорится в сообщении компании.

"Суммарный объем переработки увеличен на 7,6% к результату девяти месяцев 2020 года - до 24,2 млн т, достигнутый уровень также на 3,2% превышает показатель девяти месяцев 2019 года", - сказано в сообщении.

Цена зимнего дизеля во вторник вновь обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за т. До этого по итогам торгов в прошлый четверг она пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за т.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, который представляет интересы сетей АЗС, говорил, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.

Федеральная антимонопольная служба уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены на этот вид топлива. В частности, ведомство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендации.