Фальков назвал важнейшей задачей оценку углеродного баланса Балтийского моря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России ставит перед карбоновым полигоном "Росянка" в Калининградской области, который открылся в среду, важнейшие задачи, в частности, по оценке углеродного баланса в Балтийском море. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых".

"Это один из семи полигонов, которые будут созданы в этом году. И с первого дня перед этим полигоном стоят очень амбициозные цели. Мы сформировали для коллег, которые будут заниматься полигоном, важнейшие задачи.<...> Это не только оценка углеродного баланса торфяника Виттгирренском и его обводнения для увеличения секвестрации парниковых газов из атмосферы. Но и вторая важнейшая задача - оценка углеродного баланса в целом в Балтийском море и изучение метановой аномалии в Гданьской впадине", - сказал Фальков.

Карбоновый полигон "Росянка" Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта открылся в среду на Виттгирренском торфянике в Калининградской области. Он включает две площадки - на торфянике Виттгирренском и морскую - на Гданьской впадине Балтийского моря. Это единственный полигон из перечня Минобрнауки, расположенный в Центральной Европе, в южной части Балтийского региона. БФУ им. Канта реализует проект партнерстве с Атлантическим отделением института океанологии РАН имени П. П. Ширшова и природным парком Виштынецкий при поддержке Российской академии наук и властей Калининградской области.

IV Международная конференция "Наука будущего" и VI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых" проходят с 17 по 20 ноября на базе трех вузов: в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова и Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 100 известных во всем мире ученых, а также студенты и аспиранты вузов. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.