Глава АСИ считает, что у бизнеса в России нет паники из-за ситуации с пандемией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) не наблюдает паники в российском бизнес-сообществе из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду журналистам глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы сейчас уже не слышим той паники, которая была в прошлом году, со стороны бизнес-сообщества. Я считаю, что правительство РФ второй год демонстрирует позицию, что "мы вместе с бизнесом". И все, что можно в плане поддержки, открытого диалога, реализуется", - сказала она.

Чупшева добавила, что меры поддержки бизнеса вводятся и пролонгируются как на федеральном уровне (мораторий на плановые проверки малого бизнеса, возобновление кредитования под 3% и т. д), так и на уровне субъектов РФ.