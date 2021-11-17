УГНТУ запустит сетевую магистерскую программу по подготовке специалистов в области ВИЭ

УФА, 17 ноября. /ТАСС/. Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) запустит в следующем учебном году магистерскую программу в сетевом формате по подготовке специалистов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Программа будет реализовываться совместно с Грозненским государственным нефтяным университетом, сообщила в среду директор института нефтегазового бизнеса УГНТУ Татьяна Лейберт на круглом столе в рамках Российского энергетического форума.

"Нами была разработана магистерская программа "Экономика возобновляемых источников энергии", она разработана в 2021 году. Основной прием, мы надеемся, у нас состоится в 2022 учебном году. Преимущество программы в том, что она будет реализовываться в сетевом формате совместно с Грозненским нефтяным университетом, так как они тоже занимаются вопросами декарбонизации", - рассказала Лейберт.

Сетевая форма предполагает, что часть дисциплин вузы будут реализовывать совместно - преподаватели вузов будут вести определенные дисциплины для УГНТУ и грозненского вуза. Помимо сетевого формата, Лейберт отметила среди достоинств практико-ориентированный подход. К обучению будут привлекаться специалисты и практики в отрасли биоэнергетики и разработки проектов ВИЭ. Кроме того, будут проводиться мастер-классы экспертов, деловые и научные форумы, тренинги.

Выпускники смогут оценивать энергетический потенциал возобновляемых энергоресурсов территории, проводить сравнительный технико-экономический анализ вариантов реализации проектов, определять инвестиции и контролировать затраты на проекты, а также проектировать системы электроснабжения и элементы возобновляемой энергии, отметила Лейберт.

Российский энергетический форум проходит в Уфе с 16 по 18 ноября. Он проводится с 2014 года при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, генеральным спонсором является Башкирская электросетевая компания. В прошлом году на площадке форума прошли 20 деловых мероприятий, на которых выступили 180 спикеров из 15 регионов и городов России, а также из двух зарубежных стран - Германии и Швейцарии. В мероприятиях, в том числе в онлайн-формате, приняли участие также более 2,7 тыс. делегатов.