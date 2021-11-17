Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. В столице должны уменьшить количество мигрантов на стройках домов для программы реновации. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обращаясь к генеральному директору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Он призвал больше привлекать россиян из ближайших регионов, повышать зарплату и создавать условия работы. Он также отметил, что нужно наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Мэр заключил: "Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить".

Добашин доложил, что количество работающих на объектах компании строителей из-за рубежа за последний год сократилось на 15%. По его словам, на объектах строители с хорошей квалификацией получают около 120-150 тыс. рублей. Собянин отметил, что "это зарплата для москвичей, не для мигрантов".

Мэр также подчеркнул, что строители должны активно работать, соблюдая санитарные требования. Он добавил, что жилью, в том числе по программе, нужно быть "более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке". По словам Собянина, это "увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется".

О программе реновации

Программу реновации в столице утвердили 1 августа 2017 года. В нее включили 5 176 домов - около 350 тыс. квартир, чья общая площадь - 16,4 млн кв. м, в них проживают примерно 1 млн человек.

В новые дома первые жильцы въехали в феврале 2018 года. Сейчас идет либо закончено переселение в 130 новостроек жителей 366 домов. Всего переселяется 55,6 тыс. человек, из которых уже переехали в новые квартиры 44,1 тыс.

Всего для реализации программы подобрали 533 стартовые площадки, общая мощность - 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах столицы, максимально близко к включенным в программу пятиэтажкам. Построили 161 новый жилой дом, общая площадь - 2,1 млн кв. м. Идет проектирование и строительство 306 домов, чья общая площадь - 5,5 млн кв. м.