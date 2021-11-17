Минпромторг не ожидает проблем с лицензированием экспорта удобрений

АБУ-ДАБИ, 17 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает до 1 декабря решить вопрос с оформлением лицензий на экспорт удобрений в связи с введением экспортных квот, не ожидает проблем с лицензированием, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать все, чтобы система заработала как можно быстрее. Рассчитываем с 1 декабря все необходимые решения с точки зрения регламента будут приняты, что позволит избежать тех рисков", - сказал Иванов.

"Все экспортные контракты заключаются в большинстве случаев вдолгую - и на 3 и на 10 лет, поэтому все компании плотно с нами взаимодействовали и фактически мы знали, на что идем, поэтому я не ожидаю здесь каких то перекосов с точки зрения работоспособности системы лицензирования экспорта. Надо сделать только поправку на те квоты, которые правительством утверждены, компании это прекрасно понимают и сейчас в соответствие с этим формируют свои планы по экспортным контрактам",- отметил замминистра.