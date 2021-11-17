Почти все виды топлива подешевели на бирже

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стоимость топлива на биржевых торгах в среду снизилась почти по всем позициям: бензин АИ-92 подешевел на 0,75%, до 50,202 тыс. рублей за тонну, АИ-95 - на 0,76, до 51,706 тыс., зимний дизель - на 0,73%, до 61,079 тыс., СУГ - на 0,91%, до 33,261 тыс., следует из данных Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Снижались и биржевые индексы летнего и межсезонного дизельного топлива: летний дизель подешевел на 0,54%, до 52,096 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 1,11%, до 53,225 тыс. рублей за тонну.

В то же время топочный мазут подорожал на 1,32%, до 25,478 тыс. рублей за тонну. Цена авиационного топлива поднялась на 0,15%, до 58,519 тыс. рублей за тонну.