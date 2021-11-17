Минцифры и МЭР запустили в МФЦ печать бумажного сертификата с QR-кодом о вакцинации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минцифры совместно с Минэкономразвития запустили в МФЦ услугу по распечатке на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 или перенесенном заболевании. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.

"В задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ по формированию сертификатов COVID-19 на "Госуслугах", - отмечается в сообщении.

В Минцифры добавили, что сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек.

"За услугой могут обратиться как граждане страны, так и те люди, которые имеют вид на жительство в России или иной документ, разрешающий им проживать в стране. Решение разработано для облегчения доступа к получению сертификатов с QR-кодами", - уточнили в министерстве.

Как получить услугу

В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что заявители, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут распечатать сертификат самостоятельно на принтере в МФЦ. Гражданам, не имеющим учетной записи на портале, потребуется обратиться в окно приема-выдачи документов для получения сертификата, добавили в пресс-службе министерства. "Мы рассчитываем, что большинство заявителей воспользуются возможностями личного кабинета и распечатают свой сертификат самостоятельно или будет предъявлять QR-код на экране смартфона. А те физические лица, которые до настоящего времени не завели учетную запись на портале госуслуг, пройдут процедуру регистрации. Если при этом возникнут сложности, можно обратиться в МФЦ за помощью", - цитирует пресс-служба МЭР статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева.

Для того, чтобы получить сертификат, от заявителя потребуется следующий перечень документов: документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при осуществлении вакцинации против COVID-19 и (или) оказании медицинской помощи); СНИЛС (при наличии); документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя; загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке), полис ОМС (при наличии).