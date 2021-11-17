Суд признал законными штрафы Twitter на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы признал законными решения оштрафовать компанию Twitter на 5 млн рублей по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и оштрафована на 4 и 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.