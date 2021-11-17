АСИ: опросы по новой методологии рейтинга инвестклимата планируется начать в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Опросы предпринимателей и экспертов по обновленной методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России планируется начать в декабре текущего года. Об этом сообщила в среду журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Проект с новой методологией будет вынесен в ближайшее время на рейтинговый комитет [АСИ]. Уже в декабре мы начнем опросы и сбор информации по новой методологии", - сказала она в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.

До настоящего момента рейтинг рассчитывался по 42 показателям по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Однако в этом году было предложено дополнить его новыми критериями. Предлагались, в частности, индикаторы по созданию инфраструктуры для самозанятых, по эффективности законодательства в сфере защиты прав инвесторов и т. д. Кроме того, рассматриваеся вариант интеграции в рейтинг показателей индекса административного давления на бизнес, который формирует институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.